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  4. Beyoğlu’nda kimseye aldırış etmeden eşini darp etti! Kıskançlık krizine girmiş

Beyoğlu’nda kimseye aldırış etmeden eşini darp etti! Kıskançlık krizine girmiş

16.03.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da karısının yanında başka bir kişiyi gördüğü gerekçesiyle kıskançlık krizine girdiği belirtilen kişi kimseye aldırış etmeden sokak ortasında eşini darp etti. Çocuğunun gözleri önünde şiddete uğrayan kadın hastaneye kaldırılırken söz konusu koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda kimseye aldırış etmeden eşini darp etti! Kıskançlık krizine girmiş

Beyoğlu’nda eşini başka bir adamın yanında gördüğünü iddia eden yabancı uyruklu şahıs, çocuğunun gözü önünde karısını darp etti. Çevredeki vatandaşlar şiddete maruz kalan kadın ve yanındaki çocuğuna müdahale ederken, öfkeli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan kadının soğuktan etkilenmemesi için vatandaşlar kadının üzerini mont ile örttü. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adam, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Beyoğlu
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