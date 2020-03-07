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  4. Beyoğlu’nda Ugandalı kadına kapkaç şoku! O anlar kamerada

Beyoğlu’nda Ugandalı kadına kapkaç şoku! O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 3 farklı kapkaç olayına karışan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 16 Şubat’ta Uganda uyruklu Juliet N. (40) isimli şahsa ait 100 dolar, 500 TL para, 20 Şubat’ta Suriye uyruklu Mahmut E. (26) isimli şahsa ait cep telefonu ve 21 Şubat tarihinde Eda K.’ya (29) ait cep telefonunun kapçak yöntemi ile çalınması üzerine hareke geçti.

Çalışmalar kapsamında olayların yaşandığı yerlerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. İnceleme sonucunda kapkaç olaylarına karışan 3 kişi tespit edildi.

TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında yakalanan Adem B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adem B.’nin 2 ‘kasten yaralama’, 2 ‘uyuşturucu ticareti’, ‘evden hırsızlık’ ‘suç eşyası almak’ gibi suçlardan da kaydının olduğu öğrenilirken, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelilerden birinin saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, kapçak yaptıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu kapkaç

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