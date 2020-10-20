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Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 07:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukur" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.

(DHA)

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