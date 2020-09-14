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  4. Beyoğlu Sütlüce’de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Alevli şekilde yanan restoran, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu Sütlüce’de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Alevli şekilde yanan restoran, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Beyoğlu Sütlüce’de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı.

Beyoğlu Sütlüce’de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Alevli şekilde yanan restoran, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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