BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA KISMİ GÖÇÜK (1)

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden ilk görüntüler

