BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA KISMİ GÖÇÜK (1)

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA \u0130STANBUL DHA\nBeyo\u011flu'nda bulunan 5 katl\u0131 metruk bir binada k\u0131smi g\u00f6\u00e7me meydana geldi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye, sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------------\n-Olay yerinden ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERSerdar Orta\u00e7 yeni bir a\u015fka yelken mi a\u00e7t\u0131?Akdeniz'de 4,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremKad\u0131n eme\u011fine destek
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