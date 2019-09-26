HABER

BEYOĞLU'NDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada çatlaklar oluştu, sıvası döküldü. Bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Ekipler, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binadan tahliye edilenlerin ise dışarıda bekleyişi sürüyor.

DEPREMDEN DOLAYI BELEDİYE EKİPLERİ BİNAYI BOŞALTTI
40 yıldır binada oturduğunu söyleyen Naim Sarı, "Deprem dolayısıyla belediye ekipleri binayı boşalttılar. Yaşayan 16 kişi vardı hepsi dışarı çıktı. Şuan mağdur durumdayız. Depremden dolayı İki bina arasındaki sıvalar döküldü. Ama iç kısımlarda bir şey yok. Kalacak bir yerimiz yok" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Hasar gören binadan görüntü
-Yere dökülen sıvalardan görüntü
-Binanın mühürlenmesi
-Belediye ekiplerinin çevrede aldığı önlem
-Bina sakini ile röp
-Genel ve detaylar

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazırErzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır
Bağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildiBağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki deprem sonrası 34 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da beşik gibi sallanıyor! 34 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.