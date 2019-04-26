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Beyoğlu'nda kavga: 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.  Olay, Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yan sokağında dün saat 19.45 sıralarında meydan geldi.

Beyoğlu'nda kavga: 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı  

Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)-BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yan sokağında dün saat 19.45 sıralarında meydan geldi. Lise öğrencisi bir grup ile okul dışından kişiler arasında iddialara göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.

SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Olayın ardından bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı öğrenciler yerde yatarken arkadaşları bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Kavgayı gören diğer öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

"KOŞARAK 'BU MU BU MU' DİYE BAĞIRDILAR"
Esnaf Çetin Aslan, "Kırmızı montlu bir arkadaş, kız arkadaşıyla birlikte aşağıya doğru yürüyordu. Bu okulun öğrencileri koşarak 'Bu mu, bu mu' diye bağırdılar. Biz kavga olacağını düşündük ve aşağıya doğru indik en azında ayıralım diye. 20 kişi çocuğu bayağı bir hırpaladılar. O çocuğu zor bela manavın içerisine soktuk. Sonra bir baktık saldıran 20 kişinin içerisinde 4 kişi bıçaklanmış. Kimin bıçakladığını görmedik. 16-17 yaşlarında çocuklar bunlar" diye konuştu.
Kavga ile ilgisi belirlenen 4 kişi polis merkezine götürülürken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda kavga: 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı Beyoğlu'nda kavga: 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı Beyoğlu'nda kavga: 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı Beyoğlu'nda kavga: 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı

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