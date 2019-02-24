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Beyoğlu'nda market soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu. Kasiyeri silah zoruyla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadan 3 bin lira alarak kayıplara karıştı. Olay, Piyalepaşa Mahallesi, Kaan Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren maskeli silahlı soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncu, kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, soyguncuya yakalamak için çalışma başlattı.

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