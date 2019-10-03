BEYOĞLU'NDA MÜHÜRLENEN BİNA 90 YAŞINDA, YIĞMA YAPI (Havadan görüntülerle) 

Ali ABAY-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Ayhan Işık Sokak'taki çökme tehlikesi bulunan, tahliye edilerek mühürlenen 3 numaralı bina, edinilen bilgilere 90 yaşında ve yığma yapı. 5 katlı binada 20 gün önce çelik konstrüksiyonla destek çalışması yapıldığı, ancak işe yaramadığı öğrenildi.

Halen dökülmelerin yaşandığı, sokağına kimsenin alınmadığı bina daha önce aile apartmanı olarak kullanılıyordu. Bu gün ise kafe gibi iş yerlerine sahiplik ediyor. İkinci derece tarihi eser nitelediği taşıdığı belirtilen binada, Anıtlar Kurulu'ndan gelen yetkililerin de inceleme yaptığı, binanın geleceği hakkında, yapılacak incelemelerin ardından ortak karar alınacağı öğrenildi.

Binadaki bazı işletmecilerin kendilerine alan açabilmek için binanın duvarlarına zarar verdikleri; havalandırma açabilmek için binanın dış duvarlarının kırıldığı iddia ediliyor. Bina sahibinin, bu durumu öğrendikten sonra, güçlendirmek adına 20 gün önce çelik konstrüksiyon ile destek çalışması yapıldığı ama işe yaramadığı öğrenildi.