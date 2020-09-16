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Beyoğlu’nda şok ölüm kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda otelde kalan bir Amerikan vatandaşı, camdan cama geçmeye 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Caddesi’ndeki bir otelde yaşandı.

Beyoğlu’nda otelde kalan bir Amerikan vatandaşı, camdan cama geçmeye 7’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Caddesi’ndeki bir otelde yaşandı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre otel önünde birileri ile tartışan Amerikan vatandaşı şahıs, daha sonra odasına çıktı. Yaşanan tartışma burada da devam etti. Bir süre sonra cama çıkan Amerikalı şahıs, İngilizce yardım çığlıkları attı. Camda bir diğerine geçmeye çalışan şahıs, dengesini kaybederek 7’inci kattan aşağı düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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