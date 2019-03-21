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“Beyoğlu’nu birlikte yöneteceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa’da düzenlenen programda Beyoğlu’nda yaşayan Mardinli vatandaşlarla buluştu.

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa’da düzenlenen programda Beyoğlu’nda yaşayan Mardinli vatandaşlarla buluştu. Gecede 10 yaşındaki Büşra’nın sokak hayvanlarına ilişkin projesini paylaşan Yıldız, "Beyoğlu’nun bütün fikirlerine değer verecek, çocukları dinleyecek ve çocuklardan da alacağımız çok şeyin olduğunu bileceğiz” dedi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız, Kasımpaşa’da düzenlenen yemekli programda, Beyoğlu’nda ikamet eden Mardinli vatandaşlarla bir araya geldi. Mardinlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Yıldız, Beyoğlu’na yapacakları hizmetleri ve projeleri paylaştı. Programda Yıldız, tüm görüşlere açık olduklarını belirterek, hedeflerinin değişmez maddesinin adalet olduğunu söyledi. Programa AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Mardinli vatandaş katıldı.

“BEYOĞLU’NDA ORTAK AKLA ÖNEM VERECEĞİZ”

Konuşmasına vatandaşları Kürtçe selamlayarak başlayan Yıldız, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan Beyoğlu’nu yönetmek üzere Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığı emaneti tarafıma verildiği günden bu yana hep birlikte 45 mahallemizde adım adım, tek tek kapılara giderek gönüller fethetmek üzere yollardayız. Bizler önce adaletten mesul olacağız. Hedefimizin değişmez maddesi adalet olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’yi kurarken ortak aklın paydası olarak kurdu. Biz de Beyoğlu’nda ortak akla önem vereceğiz. Beyoğlu’nu hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ”

Başkan Adayı Yıldız, “Beyoğlu’nun bütün fikirlerine değer verecek, çocukları dinleyecek ve çocuklardan da alacağımız çok şeyin olduğunu bileceğiz. Geçen gün seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla yaptığımız kahvaltı programında 10 yaşında Büşra adında bir kızımızın bir projesini dinledim. Araçların kaldırıma park etmesini önlemek amacıyla yolların kenarına konulan yüksek bordür taşlarının can dostlarımız için yemek kabı şeklinde tasarlanmasını önerdi. Bordür taşlarının üst kısmına oyuklar açılacak, oraya herkes mama koyacak ve hayvanlar oradan mama yiyecek. Çocuklarımız için mücadele ediyoruz ve onlar bizim geleceğimiz” sözlerini kullanarak, küçük Büşra’nın projesine tam not verdi.

Başkan Adayı Yıldız ayrıca, Hacıahmet Mahallesi’ndeki vatandaşların talebi doğrultusunda mahalleye bir taziye evi açacakları sözünü de verdi.

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