“Beyoğlu’nu birlikte yöneteceğiz”

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa’da düzenlenen programda Beyoğlu’nda yaşayan Mardinli vatandaşlarla buluştu. Gecede 10 yaşındaki Büşra’nın sokak hayvanlarına ilişkin projesini paylaşan Yıldız, "Beyoğlu’nun bütün fikirlerine değer verecek, çocukları dinleyecek ve çocuklardan da alacağımız çok şeyin olduğunu bileceğiz” dedi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız, Kasımpaşa’da düzenlenen yemekli programda, Beyoğlu’nda ikamet eden Mardinli vatandaşlarla bir araya geldi. Mardinlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Yıldız, Beyoğlu’na yapacakları hizmetleri ve projeleri paylaştı. Programda Yıldız, tüm görüşlere açık olduklarını belirterek, hedeflerinin değişmez maddesinin adalet olduğunu söyledi. Programa AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Mardinli vatandaş katıldı.

“BEYOĞLU’NDA ORTAK AKLA ÖNEM VERECEĞİZ”

Konuşmasına vatandaşları Kürtçe selamlayarak başlayan Yıldız, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan Beyoğlu’nu yönetmek üzere Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığı emaneti tarafıma verildiği günden bu yana hep birlikte 45 mahallemizde adım adım, tek tek kapılara giderek gönüller fethetmek üzere yollardayız. Bizler önce adaletten mesul olacağız. Hedefimizin değişmez maddesi adalet olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’yi kurarken ortak aklın paydası olarak kurdu. Biz de Beyoğlu’nda ortak akla önem vereceğiz. Beyoğlu’nu hep birlikte yöneteceğiz” dedi.