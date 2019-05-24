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Beypazarı'nda dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ekili araziler zarar gördü.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ekili araziler zarar gördü. Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Beypazarı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.

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