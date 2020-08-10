Beyrut'ta patlama: Ölü sayısı 200'ü aştı, Lübnan Adalet Bakanı da istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen patlama sonrası Adalet Bakanı Marie-Claude Najm de istifa etti. Najm, patlamanın ardından istifa eden üçüncü bakan oldu. Beyrut Valisi Marwan Abboud, hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını açıkladı.

Marwan Abboud çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Abboud kayıpların çoğunun yabancı işçiler olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ise Pazartesi günü istifa mektubunu Başbakan Hassan Diab'a iletti.

Lübnan'da Pazar günü de Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad ile Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etmişlerdi.

Kattar yazılı açıklamasında hükümetin reforma gitmek için birçok fırsatı kaçırdığını söylemişti.

Beyrut'taki patlama sonrası kentte binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Hükümete tepki

Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen gösterilerde hükümet protesto edildi.

Öfkeli göstericiler polisle çatıştı.

Lübnan'da bugünkü kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

Beyrut'taki patlamanın 6 yıldır güvensiz koşullarda limanda depolanan 2750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu meydana geldiği açıklanmıştı.