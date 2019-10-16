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Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi sınırlarındaki orman yolu çıkışında meydana geldi.

Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi sınırlarındaki orman yolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 42 H 7422 plakalı otomobil, orman yolundan Karadiken Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile açılan kapıdan düşerek aracın altında kalan eşi H.S., yaralandı. Otomobilin altında sıkışan H.S. adrese sevk edilen jandarma, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve eşi adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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