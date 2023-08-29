Bez bebekle evlenen adam görenleri şaşkına çevirdi! “Karımla alışverişe çıktım” dedi... Bakanlar inanamadı

Kolombiya’nın Bogota kentinde yaşayan Cristian Montenegro isimli bir adam insan boyutunda bir bez bebekle evlendikten sonra dünya basınının ilgisini çekmişti. TikTok’tan bez bebek eşi Natalia ile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Montenegro geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarının doğduğunu söylemişti.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖRÜLDÜLER

Alışveriş merkezine Natalie ile birlikte gittikleri anlarda çekilen pozlarını paylaşan Montenegro eşiyle aşka geldi. TikToker Montenegro sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarının hedefi oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Nataliekaçırıldıysan bir gözünü kapat” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kimin kafası daha çarpık bilmiyorum, onun mu, yoksa bunları izleyenlerin mi?” yorumunu ekledi.