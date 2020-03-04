Biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor! İster çayını için, ister yağını kullanın

Eski yıllardan beridir tıbbi alanda kullanılan biberiyeyi yemeklerinize lezzet katmak ve sağlığınıza fayda sağlaması için kullanabilirsiniz. Kekik, fesleğen, nane ve lavanta gibi bitkilerle aynı aileden olan bu bitki iyi bir demir, kalsiyum ve B-6 vitamini kaynağıdır. Gelin biberiyenin faydalarını detaylı görelim. BİBERİYENİN FAYDALARI NELERDİR? Tıbbi özellikleri nedeniyle eski zamanlardan beri hafızayı güçlendirmek, kas ağrısını hafifletmek, saçların uzamasını sağlamak, bağışıklık ve dolaşım sistemini güçlendirmek için kullanılan biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidanlar ve antienflamatuar bileşikler Biberiye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olduğu düşünülen zengin bir antioksidan ve antienflamatuar bileşik kaynağıdır. Laboratuvar çalışmaları, biberiyenin serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı parçacıkların nötralize edilmesinde önemli bir rol oynayan antioksidanlar açısından zengin olduğunu göstermiştir. Sindirimi iyileştirir Avrupa'da biberiye, hazımsızlığı tedavi etmek için sıklıkla kullanılıyor. Ancak bununla ilgili yeteri kadar bilimsel makale bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Hafıza ve konsantrasyonu geliştirme Psikofarmakolojide Terapötik Gelişmeler'de özetlenen araştırmaya göre, biberiye aroması bir kişinin konsantrasyonunu, performansını, hızını ve doğruluğunu ve ruh halini iyileştirebilir. Nörolojik koruma Bilim insanlarına göre biberiye beyniniz için de iyi olabilir. Biberiye, beyindeki serbest radikallerin verdiği hasara karşı savaşabilen karnosik asit adı verilen bir bileşen içerir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre biberiyenin felç geçiren insanlar için yararlı olabileceği gözlendi. Biberiye beyin hasarına karşı koruyucu gibi görünmektedir. Beyin yaşlanmasını önleyin Bazı çalışmalar biberiyenin beyin yaşlanmasını önlemeye önemli ölçüde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Biberiyenin Alzheimer’ın önlenmesi için terapötik yeteneği umut vadetmektedir, ancak bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kanser Onkoloji Raporlarında yayınlanan araştırmalar, “ham etanolik biberiye özütünün (RO)” lösemi ve meme karsinom hücrelerinin yayılmasını yavaşlattığını buldu. Biyobilim, Biyoteknoloji ve Biyokimya'da yayınlanan bir başka çalışma, biberiyenin bir anti-enflamatuar ve anti-tümör ajanı olarak yararlı olabileceği sonucuna vardı. Ancak kullanımı konusunda doktorunuza danışmanızda fayda var.

BİBERİYE YAĞININ FAYDALARI NELERDİR? Biberiyenin faydalarından biri de bitkinin yağ şeklinde tüketilmesidir. Biberiye (Rosmarinus officinalis), iğne benzeri yaprakları ve odunsu bir aroması olan yaprak dökmeyen bir çalıdır. Tek başına bile birçok faydası bulunan bu bitkinin yağı da sıklıkla tüketiliyor. Peki biberiye yağı faydaları nelerdir? Beyin fonksiyonunu iyileştirebilir Antik Yunanistan ve Roma'da biberiyenin hafızayı güçlendirdiği düşünülüyordu. Araştırmalar, biberiye yağının solunmasının, düşünme, konsantrasyon ve hafıza için önemli bir beyin kimyasalı olan asetilkolinin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. biberiye ve diğer uçucu yağların solunmasının, Alzheimer hastalığı olanlar da dahil olmak üzere demanslı yaşlı erişkinlerde beyin fonksiyonunu iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu unutmayın. Saç uzamasına katkı sağlar En sık görülen saç dökülmesi tiplerinden biri, erkek tipi kellik olarak daha iyi bilinen androjenetik alopesidir. Bu durum kadınları da etkileyebilir. Biberiye yağı, bu durumun nedeni olan testosteronun bir yan ürününün saç foliküllerine saldırmasını önleyerek androjenetik alopesiyi tedavi eder. Androjenetik alopesi olan erkekler, altı ay boyunca günde iki kez kafa derisine seyreltilmiş biberiye yağı ile masaj yaptığında etkili sonuçlar alabilir.

Ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir Eski zamanlardan beri biberiye hafif bir ağrı kesici olarak kullanılır. İki haftalık bir çalışmada, günde iki kez 20 dakika boyunca akupresür ile biberiye yağı karışımı kullanıldığında omuz ağrılarında %30'luk bir azalma yaşandı. Dolaşımı artırabilir Kötü dolaşım yaygın bir şikayettir. En çok ellerinizde ve ayaklarınızda görebilirsiniz. Sıcak havalarda bile el ve ayak parmaklarınız soğuksa biberiye yağı kullanabilirsiniz. Raynaud hastalığınız varsa, parmaklarınız ve ayak parmaklarınızdaki kan damarları soğuk veya stresli olduğunuz zaman daralır ve renklerini kaybetmelerine ve soğumalarına neden olur. Biberiye yağı kan damarlarınızı genişleterek yardımcı olabilir, böylece kanınızı parmaklarınıza ve ayak parmaklarınıza daha kolay ulaşacak şekilde ısıtabilir. Biberiye yağı denemek istiyorsanız, sadece teneffüs edin veya topikal olarak seyreltilmiş bir versiyon uygulayın. Yağın çok konsantre olduğunu unutmayın! BİBERİYE ÇAYI FAYDALARI Biberiyenin faydalarını görmek için çay şekilde de tüketebilirsiniz. Biberiye, geleneksel bitkisel ve Ayurveda tıbbındaki uygulamalara ek olarak aromatik kullanım öyküsüne sahiptir. Birçok insan lezzet, aroma ve sağlık yararları için biberiye çayını sıklıkla tüketiyor. Gelin biberiye çayı faydalarına bakalım.

Antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuar bileşikler Biberiye çayı ayrıca anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olabilen bileşikler içerir. Biberiye çayındaki bileşikler, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere de sahip olabilir. Biberiye yaprakları geleneksel tıpta antibakteriyel ve yara iyileştirici etkileri için kullanılır. Kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olabilir Tedavi edilmediğinde, yüksek kan şekeri gözlerinize, kalbinize, böbreklerinize ve sinir sistemine zarar verebilir. Bu nedenle, diyabetli kişilerin kan şekeri seviyelerini düzgün bir şekilde yönetmeleri önemlidir. Araştırmalar, biberiye çayındaki bileşiklerin kan şekerini düşürebildiğini, biberiyenin diyabetli kişiler arasında yüksek kan şekerini yönetmek için potansiyel uygulamalara sahip olabileceğini düşündürmektedir. Biberiye çayı üzerinde özel olarak yapılan çalışmalar eksik olsa da, biberiye üzerinde yapılan test tüpü ve hayvan çalışmaları, karnosik asit ve rosmarinik asidin kan şekeri üzerinde insülin benzeri etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalar, bu bileşiklerin glikozun kas hücrelerine emilimini artırarak kan şekerini düşürdüğünü göstermektedir.

Ruh halinizi ve hafızanızı geliştirebilir Biberiye çayı üzerinde yapılan çalışmalar özellikle eksik olsa da, kanıtlar biberiye çayı içerisindeki bileşiklerin içilmesi ve solunmasının ruh halinizi artırmanıza ve hafızanızı geliştirmenize yardımcı olabileceğini göstermektedir. Beyin sağlığını destekleyebilir Bazı test tüpü ve hayvan çalışmaları, biberiye çayındaki bileşiklerin, beyin hücrelerinin ölümünü önleyerek beyninizin sağlığını koruyabildiğini bulmuştur. Hayvanlar üzerindeki araştırmalar biberiyenin inme gibi beyin hasarına neden olabilecek durumlardan iyileşmeyi destekleyebileceğini düşündürmektedir. Göz sağlığını koruyabilir Biberiye çayı ve göz sağlığı ile ilgili çalışmalar eksikken, kanıtlar çaydaki bazı bileşiklerin gözünüze fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Hayvanlar üzerindeki çalışmalar, diğer oral tedavilere biberiye özütünün eklenmesinin yaşa bağlı göz hastalıklarının (ARED'ler) ilerlemesini yavaşlatabildiğini bulmuştur. Biberiye ve göz sağlığı üzerine yapılan çalışmaların çoğunun, konsantre özler kullandığını ve biberiye çayının ne gibi etkileri olabileceğini ve bu faydaları elde etmek için ne kadar içmeniz gerektiğini belirlemeyi unutmayın.

Biberiye çayındaki bileşiklerin diğer potansiyel faydaları şunlardır: Kalp sağlığına faydalı olabilir.

Sindirimi teşvik edebilir.

Kilo kaybını artırabilir.

Saç uzamasını teşvik edebilir. Biberiyenin faydaları umut verici görünse de, özellikle biberiye çayı içmenin ne gibi faydalar sağlayabileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Biberiye çayı tarifi 1 çay kaşığı taze biberiye

Su Suyu kaynama noktasına getirin. biberiye yapraklarını kaynar suya ekleyin ve çayın 5 ila 10 dakika demlenmesini bekleyin. Demleme süresi, tercih ettiğiniz lezzete bağlı olarak değişir. Çay ne kadar uzun süre demlenirse, lezzet o kadar güçlü olur. Süzün ve şeker veya bal kullanarak tatlandırın. BİBERİYENİN FAYDALARI! BİBERİYE YAĞI NASIL HAZIRLANIR? Biberiye yağı, yemek pişirme ve güzellik bakımlarında kullanılan popüler bir infüzyon yağıdır. Biberiye yağını hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, tercih ettiğiniz yağda birkaç taze biberiye ısıtın. Alternatif olarak, daha uzun raf ömrüne sahip bir yağ oluşturmak için kurutulmuş biberiye kullanın. Malzemeler 1 su bardağı sızma zeytinyağı

1/4 su bardağı taze biberiye yaprağı (odunsu saplardan arındırılmış) Isıyı eşit dağıtan bir tencereye yağı koyun. Düşük ateşte 5 ila 10 dakika ısıtın. Kaynamamasına dikkat edin. Yağın içine biberiyeleri koyun ve 1 saat demlenmeye bırakın. Temiz, kuru bir cam şişeye veya kavanoza süzün. Sıkıca kapatın. Oda sıcaklığında 2 aya kadar buzdolabında 6 aya kadar bekletebilirsiniz.