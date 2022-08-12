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  4. Bıçakla halk pazarında dehşet saçtı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi...

Bıçakla halk pazarında dehşet saçtı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi...

12.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Eskişehir'de bulunan bir halk pazarında meydana geldi. Elindeki bıçakla vatandaşlara saldıran ve madde bağımlısı olduğu belirtilen O.K., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bıçakla halk pazarında dehşet saçtı! Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi...

Çifteler ilçesindeki halk pazarına elinde bıçakla gelen O.K., çevredekilere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu belirtilen O.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyarılara rağmen O.K., saldırgan tavırlarını sürdürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bıçakla polisin üzerine gelen O.K. havaya yapılan uyarı ateşinin ardından ayağından vuruldu. Yaralanan O.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir bıçak halk pazarı
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