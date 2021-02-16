Bıçaklanan baba hayatını kaybetti oğlu ise yaralandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, husumetlisi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vatan Caddesinde meydana gelen olayda, Habip B. oğlu Deniz B. ile caddede yürürken aralarında husumet olduğu iddia edilen Bünyamin K. ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Bünyamin K. üzerinde bulunan bıçakla Habip B. ve oğlu Deniz B.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Meydana gelen olayda Habip B. ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Habip B. ile oğlu Deniz B. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Habip B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de baba ve oğlunu bıçaklayan Bünyamin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



