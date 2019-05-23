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Bıçaklayıp ormanlık alana atmış

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı tartışmada 2 kişi öldü.İddiaya göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Bıçaklayıp ormanlık alana atmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı tartışmada 2 kişi öldü.
İddiaya göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Metin Ç. elindeki bıçakla Dursun A.’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dursun A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Metin Ç. Emniyetteki sorgulamasında 1 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine olay yerini incelemeye giden polis ekipleri Fesih Y. İsimli başka bir şahsın cesedine ulaştı. Emniyetteki ilk ifadesinde Metin Ç. Fesih Y.’yi aralarında borç alacak meselesi yüzünden bıçaklayarak ormana attığını söyledi. Metin Ç. Olay yerinde gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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