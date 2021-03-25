HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

25.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevini devralmasından 65. gün sonra ilk basın toplantısını düzenledi. Biden, 100 günde 100 milyon aşı hedefine geçen hafta ulaşıldığını, şimdi de 200 milyon aşıyı hedeflediklerini açıkladı.

Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevini devralmasından 65. gün sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Bugüne dek yapılanlar konusunda bilgi veren Biden, koronavirüse karşı 100 günde 100 milyon aşı hedefine geçen hafta ulaşıldığını söyledi.

Biden, şimdi de 100 günde 200 milyon aşı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Böylece ilk hedeflerini iki katına çıkarmış olduklarını belirten Biden, "Yüksek bir hedef olduğunu biliryorum, ilk hedefin iki katı; başka hiçbir ülke bizim yaptığımıza yaklaşamadı bile" diye konuştu.

1.9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketinin bir parçası olarak 1400 dolarlık yardım çeklerinin 100 milyon kişiye ulaştırıldığını belirten Biden, işsizlik rakamlarında da 100 bin düşüş kaydedildiğini söyledi.

Biden, "Yardım burada, umut da kapıda" diye konuştu.

Biden göçmenlik, silah kontrolü, iklim değişikliği gibi "uzun vadeli sorunlara" yoğunlaşmak istediğini ifade etti.

ABD'nin güney sınırından geçmek isteyen göçmen sayısındaki artış konusunda görüşleri sorulan Biden, bunun "devrevi" bir sorun olduğunu ve Donald Trump yönetimi döneminde sorunun ağırlaştığını, kendi yönetiminin uygulayacağı politikaların ise "yeniden inşa" amacı güdeceğini söyledi.

2024'te yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı sorusunu ise Biden "evet" diye cevapladı. Ancak, "Kadere saygı duyduğu" sözleri de belirsizlik olarak yorumlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Çocuklarda aşı denemesine başlandı!Çocuklarda aşı denemesine başlandı!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

KKTC’de ’hellimli’ protesto

KKTC’de ’hellimli’ protesto

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Çocuklarda aşı denemesine başlandı!

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar

Biden'dan ilk basın toplantısı! Flaş açıklamalar

Son dakika! AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye detayı

AB Liderler Zirvesi sonrası flaş Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.