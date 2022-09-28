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Biden'a ne oluyor? Çok konuşulacak bir hareket daha! "Yine kafası karıştı"

28.09.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kameralar karşısında sergilediği ilginç davranışlarla dünya gündeminde geniş yer bulan ABD Başkanı Joe Biden, çok konuşulacak bir harekete daha imza attı. Biden, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmadan sonra sahneden inmek isteyen yolunu şaşırdı. Bir süredir hareketleri sebebiyle sosyal medyanın dilinde olan Biden ile ilgili “Yine kafası karıştı” yorumları yapıldı.

Tüm dünya son günlerde kürsüde konuşma yaptıktan sonra kameraların karşısında sergilediği ilginç davranışlar nedeniyle "Biden'a ne oldu?" sorusunu soruyor. Çok sayıda kişi tarafından tuhaf karşılanan hareketleri nedeniyle sosyal medyanın gündeminde olan Biden'ın son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptıkları yine çok konuşulacak türden. İşte Biden'ın o anları ve Biden ile ilgili yapılan yorumlar...

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YOLUNU ŞAŞIRDI

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bugün Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Biden, konuşmasını bitirdikten sonra eşi Jill Biden konuşurken, Biden’ın, eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü.

Biden bu videosuyla çok şaşırtacak: Ne yaptığını kimse anlayamadı! Konferansa garip hareketleri damga vurduBiden bu videosuyla çok şaşırtacak: Ne yaptığını kimse anlayamadı! Konferansa garip hareketleri damga vurdu

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"YİNE KAFASI KARIŞTI"

First Lady Biden, kürsüden inmek isteyen Başkan Biden’a yolu göstererek, "Buradan aşağı gideceksin" ifadesini kullandı. Kürsüden inerken kafası karışmış gibi görünen Biden, etrafına biraz daha bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı. Sosyal medya kullanıcıları Biden’ın "yine kafasının karıştığını" ifade etti.

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GEÇEN HAFTA DA KÜRSÜDE BENZER HAREKETLER SERGİLEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York’ta bulunan Biden, AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansına katıldığı sırada da benzer hareketler sergilemişti. Kürsüden inerken yolunu kaybetmiş gibi görüntülenen Biden için sosyal medya kullanıcıları, Biden’ın "kaybolmuş gibi göründüğü" yorumlarını yapmıştı.

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YAŞI VE SAĞLIĞININ SORGULANMASINA SEBEP OLUYOR

Öte yandan ABD basınına göre, Biden’ın son zamanlardaki hareketleri, yaşının ve sağlığının sorgulanmasına sebep olarak gösteriliyor. Haberlerde, 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden’ın sağlığının iyi olmadığı yorumları öne sürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden abd
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