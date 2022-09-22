Biden bu videosuyla çok şaşırtacak: Ne yaptığını kimse anlayamadı! Dünya liderlerinin toplantısına garip hareketleri damga vurdu

Dünya liderleri New York'ta dikkatle takip edilen diplomasi forumuna katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünyaya seslendi. Ev sahibi Joe Biden'ın konuşması, Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünyayı sarsan son gelişmeler hakkında verdiği mesajlarla dikkat çekti.

NE YAPTIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

Ancak Biden'ın dünyanın diline düşmesine neden olan yalnızca konuşması değildi. Demans ve alzaymır olduğu sıkça iddia edilen ABD lideri, yine anlam verilmesi güç hareketlerle görenleri şaşkına çevirdi.

BİR SAĞA DÖNDÜ, BİR SOLA...

Konuşmasının ardından kürsüden inmeye yönelen Biden, anlaşılması güç hareketler sergiledi. Attığı kararsız adımlar ve duraksamalar sırasında alkışlanmaya devam eden Biden, bir sağına bir soluna şaşkın bakışlar attı.

Biden'ın el ve kol hareketleri de anlaşılamadı.



