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Biden BM İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya liderlerine böyle seslendi: Özür dilerim

01.11.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulunarak, dünya liderlerine emisyonları azaltmakta harekete geçmek için "kısa bir zaman" kaldığına dikkat çekti. Öte yandan Biden Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek için attığı adımlar için de özür diledi. Biden, "Sanırım özür dilememeliyim ama ABD’nin Trump yönetimi Paris Anlaşması’ndan çekilip bizi bir nevi başımızı derde soktuğu için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Biden BM İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya liderlerine böyle seslendi: Özür dilerim

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) dünya liderleri küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bugün bir araya geldi.

"TARİHİN GÖZLERİ ÜZERİMİZDE"

Konferansta konuşan ABD Başbakanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulundu. Konuşmasında diğer dünya liderlerine emisyonları azaltmak için harekete geçmek adına yalnızca "kısa bir zaman" kaldığının altını çizen Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"10 YILLIK TUTKU VE İNOVASYONUN BAŞLANGICI OLMALI"

Başkan Biden, COP26 Konferansı’nın geleceğe yönelik önemine dikkat çekerek, "Glasgow, ortak geleceğimizi korumak için 10 yıllık tutku ve inovasyonun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandı. İklim değişikliğinin dünyayı kasıp kavurduğunu, "insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yok ettiğini" ve ülkelere trilyonlarca dolara mal olduğuna dikkat çeken Biden, "Kaydedilen sıcaklık ve kuraklık, geniş çapta orman yangınlarını ve bazı bölgelerde mahsul kıtlığını körüklüyor. Eskiden yüzyılda bir görülen fırtınalar birkaç yılda bir oluyor. Son birkaç ayda ABD bunların tamamını yaşadı" dedi.

Dünya liderlerine "Dünya tarihinde bir dönüm noktasında duruyoruz" şeklinde hitap eden Biden, "Kendimize yatırım yapma ve adil bir temiz enerji geleceği inşa etme yeteneğine sahibiz ve bu süreçte dünya çapında milyonlarca iyi ücretli iş ve fırsat oluşturuyoruz" dedi.

"TARİHİN ÇAĞRISINA YANIT VERDİĞİMİZ AN OLSUN"

İklim krizinin "insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirten Biden, COP26 iklim zirvesi için toplanan dünya liderlerini emisyonları azaltmak ve gezegeni kurtarmak için bir araya gelmeye çağırdı. Başkan Biden, "Kolektif yaşamlarımızın zorluğu budur. Bu insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit ve her gün eylemsizliğin maliyetini erteliyoruz. Öyleyse bu, Glasgow’da tarihin çağrısına yanıt verdiğimiz an olsun. Bu, gezegenimizi koruyan ve her yerdeki insanların yaşam kalitesini yükselten 10 yıllık dönüştürücü eylemin başlangıcı olsun. Bunu yapabiliriz. Sadece bunu yapmak için seçim yapmalıyız. O zaman hadi işe başlayalım" diye konuştu.

"YARDIM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR"

ABD’nin gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji geçişlerini hızlandırmasına yardımcı olmak istediğini aktaran Başkan Biden, "Yardım etme yükümlülüğümüz var" dedi. Dünya liderlerine seslendiği konuşmada Biden, yönetiminin 2024 yılına kadar ABD’nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı desteğini 4 katına çıkarmak için ABD Kongresi ile birlikte çalıştığını belirtti.

"ÖZÜR DİLERİM"

Biden, Trump’ın iklim eylemleri için dünya liderlerinden özür diledi
Başkan Biden, COP26 Konferansı’nda dünya liderlerinden ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek için attığı adımlar için de özür diledi. Biden, "Sanırım özür dilememeliyim ama ABD’nin Trump yönetimi Paris Anlaşması’ndan çekilip bizi bir nevi başımızı derde soktuğu için özür dilerim" ifadelerini kullandı.
"Glasgow’daki buluşmamız, yolculuğun sonu değil, bunu hepimiz biliyoruz" diyen Başkan Biden, bunun "gerçekten sadece bir başlangıç çizgisi" olduğunu kaydetti. (İHA)

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