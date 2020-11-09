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Biden Covid-19 ekibini kurdu: Trump’ın kovduğu ismi başkan yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

ABD'de sancılı bir seçim sürecinin ardından hem Seçiciler Kurulu'na gönderilecek delege sayısında hem de halk oylamasında Trump karşısında üstünlüğü elde eden Demokratlar'ın adayı Joe Biden kolları sıvadı... Biden, Trump'ın görevden aldığı ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy'i Covid-19'la mücadele ekibinin başına getirdi.

Biden Covid-19 ekibini kurdu: Trump’ın kovduğu ismi başkan yaptı

20 Ocak 2021’de yemin ederek resmen ABD Başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hız kesmiyor… Hafta sonu yaptığı açıklamada pazartesiden (bugün) itibaren çalışmalara başlayacağını ve ilk hedefinin corona virüsüyle mücadeleye ağırlık vermek olduğunu söyleyen Biden sözünü tuttu.

Demokratlar’ın adayı Joe Biden, corona virüsü salgınıyla mücadele timini oluşturmaya başladı. Biden, Trump’ın göreve gelmesinin ardından kovulan ABD Kamu Sağlığı Dairesi’nin eski başkanı Vivek Murthy’i Covid-19’la mücadele timinin başına getirdi. Biden’ın seçim kampanyasını yöneten üst düzey isimlerden Kate Bedingfield, NBC’de katıldığı programda açıklamalarda bulunarak yeni corona virüsü planının detaylarını paylaştı.

Dört yıllık göreve Obama tarafından atanan Murthy’i Donald Trump istifaya zorlamıştı.

Bedingfield, Murthy ile beraber ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin eski komisyoneri David Kessler’in de ekibi yöneteceğini söyledi. Öte yandan ABD basınına konuşan kaynaklar, Covid-19 timinde Yale Üniversitesi’nden Dr. Marcella Nunez-Smith’in de yer alacağını dile getirdi.

TRUMP İSTİFAYA ZORLAMIŞTI

Bedinfgield, “Hemen çalışmaya başlıyorlar. İnsanlar ülkelerinin ileriye gitmesini istiyor. Seçim sonuçları, insanların değişime aç olduğunu gösterdi. Biden, bu hafta içinde harekete geçecek ve Amerikan halkına açıklamalarda bulunacak” dedi.

2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından görevlendirilen Hindistan kökenli olan Murthy, Trump tarafından 2016 yılında görevinden alınmıştı. İngiltere’de dünyaya gelen Murthy’nin 4 yıllık görev süresi dolmadan Trump tarafından istifaya zorlanması büyük tepki çekmişti. Öte yandan Biden’ın telaffuz ettiği David Kessler da, ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush tarafından atanmış ve Bush’tan sonra gelen başkan Bill Clinton döneminde de görevine devam etmişti.

Bedingfield, “Murthy ve Kessler, Biden’ın seçim kampanyası sürecinde danışmanlık yaptılar” ifadesini de kullandı.

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