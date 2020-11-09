Biden Covid-19 ekibini kurdu: Trump’ın kovduğu ismi başkan yaptı

Bedingfield, Murthy ile beraber ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin eski komisyoneri David Kessler’in de ekibi yöneteceğini söyledi. Öte yandan ABD basınına konuşan kaynaklar, Covid-19 timinde Yale Üniversitesi’nden Dr. Marcella Nunez-Smith’in de yer alacağını dile getirdi.

Dört yıllık göreve Obama tarafından atanan Murthy’i Donald Trump istifaya zorlamıştı.

20 Ocak 2021’de yemin ederek resmen ABD Başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hız kesmiyor… Hafta sonu yaptığı açıklamada pazartesiden (bugün) itibaren çalışmalara başlayacağını ve ilk hedefinin corona virüsüyle mücadeleye ağırlık vermek olduğunu söyleyen Biden sözünü tuttu.

TRUMP İSTİFAYA ZORLAMIŞTI

Bedinfgield, “Hemen çalışmaya başlıyorlar. İnsanlar ülkelerinin ileriye gitmesini istiyor. Seçim sonuçları, insanların değişime aç olduğunu gösterdi. Biden, bu hafta içinde harekete geçecek ve Amerikan halkına açıklamalarda bulunacak” dedi.

2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından görevlendirilen Hindistan kökenli olan Murthy, Trump tarafından 2016 yılında görevinden alınmıştı. İngiltere’de dünyaya gelen Murthy’nin 4 yıllık görev süresi dolmadan Trump tarafından istifaya zorlanması büyük tepki çekmişti. Öte yandan Biden’ın telaffuz ettiği David Kessler da, ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush tarafından atanmış ve Bush’tan sonra gelen başkan Bill Clinton döneminde de görevine devam etmişti.

Bedingfield, “Murthy ve Kessler, Biden’ın seçim kampanyası sürecinde danışmanlık yaptılar” ifadesini de kullandı.

