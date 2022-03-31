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Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'

31.03.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, “Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin’dir" dedi. Biden, ABD’nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" açıklamasında bulundu.

Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;

Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin’dir.

Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı.

Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin’e acil yanıt vermemiz gerekiyor.

Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin’in eylemlerinden yararlanmamalıdır.

Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum.

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Joe Biden
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