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Biden, dünyaya böyle duyurdu! Ateşkes açıklaması: 'Böyle bir ihtimal var'

25.11.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasında dün sabah itibarıyla ateşkes ilan edilmiş ve akşam saatlerinde ilk esir takası yapılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesin uzatılması yönünde bir soruya "Böyle bir ihtimal var" yanıtını verdi.

Biden, dünyaya böyle duyurdu! Ateşkes açıklaması: 'Böyle bir ihtimal var'

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var." cevabını verdi.

GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün (24 Kasım) saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Hamas, dün akşam saatlerinde 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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