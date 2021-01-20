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  4. Biden'ın kızından ilk açıklama: Ivanka gibi danışman olmayacağım

Biden'ın kızından ilk açıklama: Ivanka gibi danışman olmayacağım

20.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Biden'ın kızından ilk açıklama: Ivanka gibi danışman olmayacağım

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden’ın kızı Ashley Biden, Jenna Bush Hager ile yaptığı röportajda Ivanka Trump'ı kastederek Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını açıkladı.

Ashley Biden röportajda babasının aileye ne kadar değer verdiğini, ağabeyi Beau’nun ölümünü ve yıllar boyunca ailenin sıkı bağlarını nasıl koruduklarını anlattı.

Sözcü'den tayfun Hopali'nin haberine göre, kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, “Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum” dedi.

'ÇOK ŞEY YAPACAK'

Ashley Biden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerini bir sosyal adalet aktivisti, gençlik danışmanı ve yetersiz hizmet alan toplulukları hedefleyen program kurucusu olarak geçirdi.

BabasI ile çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, “O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum” dedi.

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