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Biden: Normalleşmeye son 14 ayda olduğumuzdan daha yakınız

29.05.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Virginia eyaletine gerçekleştirdiği ziyaretinde ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarında gelinen noktaya değinerek Virginia Valisi Ralph Northam’ı Covid-19 ile mücadeledeki başarısından dolayı tebrik etti. Biden, "Normalleşmeye son 14 ayda olduğumuzdan daha yakınız" dedi.

Biden: Normalleşmeye son 14 ayda olduğumuzdan daha yakınız

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında ABD genelinde aşı kampanyaları hız kesmeden devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan, ülkede Covid-19 ile mücadelede sona gelindiği açıklaması geldi. Bugün itibari ile Covid-19 salgının sosyal mesafe ve maske kullanımı dahil olmak üzere tüm önlemlerin kaldırıldığı ABD’nin Virginia eyaletine ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Biden, 593 bin ABD’linin ölümüne neden olan salgında sona gelindiğini belirtti.

"NORMALLEŞMEYE SON 14 AYDA OLDUĞUMUZDAN DAHA YAKINIZ"

ABD genelinde başlatılan aşılama kampanyalarında şu ana kadar nüfusunun yüzde 51’inden fazlasının aşılandığını belirten Biden, "Tüm ülke genelinde karanlık bir kışın ardından hareketlenen bir ekonomiye geçtik" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, Virginia Valisi Ralph Northam’ı Covid-19 ile mücadeledeki başarısından dolayı tebrik eden Biden, Virginia halkının yüzde 66’sının Covid-19’a karşı aşılanmış durumda olduğunu kaydetti. Başkan Biden, "Normalleşmeye son 14 ayda olduğumuzdan daha yakınız" dedi.

"KİMSENİN DÜŞÜNEMEYECEĞİ KADAR YOL KAT ETTİK"

Biden, Başkanlık görevini devir aldığından bu yana geçen 4 ay içerisinde, günde ortalama 184 bin vakadan, tam açılma noktasına geldiklerinin altını çizerek, "Bu savaşta 4 ay içinde kimsenin düşünemeyeceği kadar yol kat ettik" ifadelerini kaydetti. Biden tünelin sonunda ışığın gözükmesine rağmen, henüz salgının bitmediğini belirterek, "Henüz aşı olamamış kişilere ulaşmak zorundayız" dedi.

Öte yandan ABD genelinde yaklaşık 166 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı. Önümüzdeki 30 gün içerisinde ise bu rakamın 200 milyonu geçmesi planlanıyor. Tam açılma kararı alan Virginia’da ise son 7 gün ortalamasında bin kişide 3 vaka görülürken, vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 21 azalmış durumda. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Joe Biden

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