Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil 40 lideri Nisan ayında ABD'de düzenlenecek iklim zirvesine davet etti.

İklim zirvesi 22-23 Nisan'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler zirvesi, iklim için güçlü bir adım atmanın önceliğini ve aynı zamanda ekonomik faydalarını vurgulayacak. Başkan Biden liderlere davetinde, ülkelerinin iklim konusunda nasıl eyleme geçeceğini sunma çağrısı yaptı" ifadeleri yer aldı.

Biden da bugün basına yaptığı açıklamada, Rus ve Çin liderlerini zirveye davet ettiğini kaydetti. Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştüğünü de aktararak, gündemin yine iklim krizi olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, Covid-19 salgını dolayısıyla çevrim içi düzenleneceğini söyledikleri zirvede, fosil yakıtların azaltılması için atılabilecek küresel adımların değerlendirileceğini aktardı.

Ocak ayı sonunda görevi devralan Biden, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın çıktığı Paris İklim Anlaşması'na geri dönmek başta olmak üzere iklim konusunda atılacak adımlara öncelik verileceğini ifade etmişti.