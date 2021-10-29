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Biden'dan Papa'ya: "Tanıdığım en önemli barış savaşçısısınız"

29.10.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan'da ziyaret ettiği Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya, "Tanıdığım en önemli barış savaşçısısınız" dedi.

Biden'dan Papa'ya: "Tanıdığım en önemli barış savaşçısısınız"

ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan'da ziyaret ettiği Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya, "Tanıdığım en önemli barış savaşçısısınız" dedi.

Roma'da yapılacak G20 liderler zirvesi ve ardından Glasgow'daki COP26 küresel iklim konferansına katılmak üzere Avrupa'ya gelen Biden, ilk ziyaretini Vatikan'a yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden Papa'ya "dünya çapındaki yoksulları; açlıktan, çatışmalardan ve zulümlerden muzdarip kişileri savunduğu için" teşekkür etti.

Biden, iklim kriziyle mücadele çabalarına liderlik etmesi ve pandeminin bitmesi için aşı paylaşımı çağrıları nedeniyle de Papa'yı övdü.

ABD'nin bugüne kadarki ikinci Katolik başkanı olan Biden, Papa'ya bir madalyon hediye ederek "Tanıdığım en önemli barış savaşçısısınız" dedi.

Yaklaşık 90 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

ABD ve İtalya basını görüşmeye tanık olan kaynaklara dayanarak iki liderin görüşmesinin samimi geçtiğini belirtti.

Papa Francesco'nun daha önceki ABD başkanları Barack Obama ile görüşmesinin 50 dakika, Donald Trump görüşmesininse 30 dakika sürdüğü de hatırlatıldı.

Canlı yayın iptal edildi

Biden'ın Katolik olmasının yanı sıra iklim krizi gibi birçok alanda Papa Francesco ile yakın görüşleri savunması nedeniyle görüşmenin sıcak geçmesi bekleniyordu.

Biden daha önce Papa Francesco ile görüşmüş olsa da ABD Başkanı olarak ilk kez Papa'yı ziyaret etti.

Vatikan'dan görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre iki lider, "gezegenin korunması, Covid-19 pandemisiyle mücadele, mülteciler ve göçmenlere yardım konularında ortak çaba" başlıklarına odaklandı.

İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğü konuları da gündeme geldi.

Vatikan, "dünyada barışın siyasi müzakereler yoluyla teşvik edilmesi" vurgusu yaptı.

Öte yandan Papa-Biden görüşmesi, gazetecilerin tepkisini çeken bir uygulamaya da sahne oldu.

Vatikan ilk aşamada görüşmenin ilk anlarının canlı olarak yayımlanacağını açıklasa da daha sonra canlı yayın iptal edildi.

Görüşmeden kısa görüntüler daha sonra Vatikan'ın resmi kanalı tarafından dağıtıldı.

Canlı yayının iptal edilmesi Beyaz Saray ve Vatikan'a akredite gazetecilerin tepkisini çekerken bu uygulamanın nedeni açıklanmadı.

Vatikan, pandemi öncesinde Papa'nın liderlerle görüşmesinin ilk anlarına basın mensuplarını da kabul ediyordu.

Pandemi nedeniyle bu uygulama durdurulmuştu.

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