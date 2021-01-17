Biden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası silahlı gösterilere karşı alarmda

ABD'de 50 eyalet ve başten Washington, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günkü yemin töreni öncesi bu haftasonu yapılabilecek olası silahlı eylemlere karşı alarma geçti.

Geçen hafta beş kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların tekrarını önlemek için Washington'a binlerce Ulusal Muhafız konuşlandırıldı.

FBI, Trump destekçilerinin 50 eyalet başkentinde olası silahlı yürüyüşler yapabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada Biden da, Trump'ın başlıca politikalarını geriye çevirmek için planlarını açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden Beyaz Saray'a adım atar atmaz, selefinin yönetimiyle kopuşa işaret eden bir dizi başkanlık emri imzalayacak. Buna göre Biden;

ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek

Çoğunluğu Müslüman ülkelerden seyahar yasaklarını kaldıracak

Federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek

Biden da selefi Trump gibi Kongre'yi aradan çıkartmak için başkanlık emirlerini kullanabilecek olsa da, geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi ve göç reformu yasasının Kongre üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Washington'da, 6 Ocak'taki olaylara sahne olan Kongre binasından birkaç kilometre uzaklıktaki çok sayıda cadde beton bariyerler ve metal çitlerle kapatıldı.