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  4. Biden’ın yemin töreninde görevli 2 Ulusal Muhafız görevden alındı

Biden’ın yemin töreninde görevli 2 Ulusal Muhafız görevden alındı

19.01.2021 19:40 | Son Güncelleme:
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ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yarın ki yemin töreninde görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları oldukları gerekçesi ile görevden alındı.ABD’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala, törende görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli görevden alındı.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yarın ki yemin töreninde görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları oldukları gerekçesi ile görevden alındı.

ABD’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala, törende görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli görevden alındı. ABD ordusu yetkilisi ve üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi Savunma Bakanlığı medya düzenlemeleri nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla ABD basınına yaptığı açıklamada, 2 Ulusal Muhafız personelinin “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları olduklarının tespit edildiğini belirtti. Yetkililer, Biden aleyhine bir komplonun ise bulunamadığını ifade etti.

Yetkililer, 2 personelin hangi gruplar ile bağlantılı olduklarını ya da hangi birlikte görevli oldukları hakkında bilgi vermedi.

Gizli Servis, konuya ilişkin açıklama yapmadı
Ulusal Muhafız Bürosu konu hakkında açıklama yapmayarak, konu hakkındaki soruları ABD Gizli Servisine yönlendirdi. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, operasyonel güvenlik nedeniyle, yemin töreninde görevli olan personelin soruşturma sürecini veya sonucunu paylaşılamayacağı belirtildi. Servis, personellerin törendeki görevlerinden alınıp alınmadığı konusu hakkında yorum yapmayı reddetti.

FBI, törende görev alacak Ulusal Muhafızlara “güvenlik soruşturması” başlatmıştı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Biden’ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız hakkında güvenlik soruşturması başlatmıştı. FBI’ın soruşturmayı Ulusal Muhafızlar içerisinde tören sırasında sabotaj ve saldırı düzenleyebilecek Trump fanatikleri olabileceği endişesi ile başlattığı öne sürülmüştü.

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