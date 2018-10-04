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BİFO, Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'yla sezonu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

BİFO, Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'yla sezonu açtı

İSTANBUL (AA) - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 20. yılını kutladığı 2018-2019 sezonunu açtı.

Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'nun dünya prömiyerinin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldığı açılış konserinde, Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, flüt sanatçısı Bülent Evcil'e eşlik etti.

Mikhail Ippolitov-Ivanov'un Kafkas Eskizleri'nden yaklaşık 4 dakikalık bir kesitle başlayan konserde, konçerto hazırlığı esnasında Fazıl Say, müzikseverlere hitap etti.

Bülent Evcil'in Flüt Konçertosu'nu olağanüstü bir şekilde çaldığını ifade eden Say, "Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO'nun sezon açılış konserine hepiniz hoşgeldiniz. Bülent bana yıllardır bir flüt konçertosu bestelememi rica ederdi ve bu en sonunda gerçekleşti." dedi.

"Dinleyeceğiniz müzik 3 bölümlü bir eser, yaklaşık 20-25 dakika süreceğini düşünüyorum." diyen Say, müziğin Türk makam ve ritimlerinden esinlenerek ortaya çıktığını kaydetti.

Parçanın en önemli özelliğinin bir Türk müziği eseri olması olduğunun altını çizen Say, şöyle devam etti:

"Birinci ve ikinci bölümde flüt, üçüncü bölümde ise bas flüt var. Bas flüt biraz baston gibidir flütün iki katıdır, pes bir enstrüman. Virtüöz hızlı çalan flütten ziyade, müzik anlatan bir flüt olsun istedim. Son bölümde çalacağı bas flüt ki kimi zaman ney gibi kimi zaman daha vahşi bir etnik enstrüman gibi tınlayacak. Bas flüt bölümünde Mevlevi müziklerinden de esinlenmeler var."

Yaklaşık 2 saat süren konserde ayrıca Maurice Ravel'den "La Valse", Ottorino Respighi'den aralarında "Roma Çamları"nın da bulunduğu eserler seslendirildi.

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BİFO Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Fazıl Say

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