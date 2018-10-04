BİFO, Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'yla sezonu açtı

İSTANBUL (AA) - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 20. yılını kutladığı 2018-2019 sezonunu açtı.

Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'nun dünya prömiyerinin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldığı açılış konserinde, Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, flüt sanatçısı Bülent Evcil'e eşlik etti.

Mikhail Ippolitov-Ivanov'un Kafkas Eskizleri'nden yaklaşık 4 dakikalık bir kesitle başlayan konserde, konçerto hazırlığı esnasında Fazıl Say, müzikseverlere hitap etti.

Bülent Evcil'in Flüt Konçertosu'nu olağanüstü bir şekilde çaldığını ifade eden Say, "Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO'nun sezon açılış konserine hepiniz hoşgeldiniz. Bülent bana yıllardır bir flüt konçertosu bestelememi rica ederdi ve bu en sonunda gerçekleşti." dedi.

"Dinleyeceğiniz müzik 3 bölümlü bir eser, yaklaşık 20-25 dakika süreceğini düşünüyorum." diyen Say, müziğin Türk makam ve ritimlerinden esinlenerek ortaya çıktığını kaydetti.

Parçanın en önemli özelliğinin bir Türk müziği eseri olması olduğunun altını çizen Say, şöyle devam etti: