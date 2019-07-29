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Bigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde ayaklarına ip dolaşan biri yavru 2 leylek itfaiye ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde ayaklarına ip dolaşan biri yavru 2 leylek itfaiye ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bigadiç’in Orta Mahallesi ve Çavuş Mahalleleri’nde elektrik direklerine yuva yapan leylekler, ayaklarına takılan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Vatandaşlar tarafından durumu fark edilen leyleklerin kurtarılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bigadiç İtfaiye Daire Amirliği ve Bigadiç Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Çavuş Mahallesi’ndeki elektrik direğinde bulunan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Orta Mahalle’deki yavru leyleğim imdadına ise, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Leyleğin açlık nedeniyle zayıf düştüğü belirlendi. İplerden kurtarılan leylek bakımının yapılması için Bigadiç Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Leyleğin normal sağlığına kavuşmasının ardından yuvasına bırakılacağı bildirildi.

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Bigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldıBigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldıBigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldıBigadiç'te biri yavru 2 leylek kurtarıldı

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