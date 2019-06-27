HABER

BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

BİK ve PTT arasında gazeteler için indirim anlaşması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) ve PTT, resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine göndereceği gazete nüshaları da dahil her türlü evrak için kuruma uygulanan indirimden faydalanmalarına yönelik iş birliği anlaşması yaptı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmayla, gazeteler, BİK Şube Müdürlüklerine gönderecekleri gazete nüshaları da dahil her türlü evrak için PTT tarafından Basın İlan Kurumuna tanınan indirimden faydalanabilecek.

Gazetelerin söz konusu indirimden yararlanabilmesi için kargonun gönderileceği ildeki Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğünün müşteri kodunu, bulundukları yerlerdeki PTT şubelerine bildirmesi yeterli olacak.

Yarından itibaren yürürlüğe konulacak sözleşmeyle, Basın İlan Kurumunun www.bik.gov.tr ve www.ilan.gov.tr internet sitelerinde yer alan süreli yayınlar listesindeki resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin, Basın İlan Kurumu gönderilerindeki kargo giderlerinde önemli bir tasarrufta bulunmalarına imkan sağlanmış olacak.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk 
Kanserle mücadele eden minikler için bir araya geldiler.Kanserle mücadele eden minikler için bir araya geldiler.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın ilan kurumu BİK ptt

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.