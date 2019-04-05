KADIN

'Bikini izlerini ortadan kaldırıyor' diye satışa sundular! Talebe yetişmeye çalışıyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Oh Polly adındaki moda firması tarafından üretilen bikiniler Instagram fenomenleri Nicki Andrea ve Sofia Jamora tarafından tanıtıldı. Bikini izlerini ortadan kaldırmayı vaat eden 237 TL değerindeki bikini şimdi instagramdaki kadın kullanıcılarının gündeminde.

'Bikini izlerini ortadan kaldırıyor' diye satışa sundular! Talebe yetişmeye çalışıyorlar

Yaz yaklaşıyor kışın alınan kilolar hızla verilmeye başlanıyor. Firmalar da plaj modasına yöne vermeye başlıyor. Bu firmalardan biri de Oh Polly.

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Tasarladıkları avuç içi kadar bikinilerle ses getiren mayo firması kadınların bikini izi sorunlarına çözüm bulduklarını iddia ediyorlar.

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Beyaz ve turuncu olmak üzere iki renkten oluşan bikinilerin kayışları şeffaf ve ayrlanabilir.

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Geçtiğimiz sezon da buna benzer mayoları piyasaya süren şirket, web sitesinde 'inanılmaz ama bronzluk çizgileri geçmişte kaldı' diyerek bikini satışlarına yetişmeye çalışıyor.

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Kadınlar firmanın bikini paylaşımı hakkında, ''bikiniler, çok hoş görünüyorlar ama buna girebilmem için bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Plaja bu şekilde inebildiğimi hayal ediyorum'' şeklinde yorum yaptılar.


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plaj bikini Oh Polly bikini

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