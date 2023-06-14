Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken 'Nobel' çıkışı! '10-15 yıl içerisinde...'

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin 3'üncüsünün tanıtımı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğine, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı, İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile birlikte basın mensupları katıldı. 2 yılda bir gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri'nin Tanıtım töreninde, başvuru süreci, adaylar ve projelerin değerlendirilmesine dair bilgiler verildi. Sosyal Bilimler, Büyük Ödül ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç kategoride verilen ödüllerin yanı sıra bu yıl İlim Yayma Vakfı'nın 50'nci yılı dolayısıyla 50.Yıl Özel Ödülü de sahibini bulacak. Kategoriler arasında, Büyük Ödül'ü kazanan ismin 150 tam altın, diğer iki kategorinin kazananlarının ise 50'şer tam altın ödülünün sahibi olacağı öğrenildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. Konuşması sonrasında ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AKADEMİK ÖDÜL TÖRENİ"

Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri ilki 2019 yılında verilen, 2017 yılından itibaren hazırlık çalışmalarına başlanan İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'yla kurumsallaşmış geleneğinin 72 yıldır akademik dünyaya olan katkılarını taçlandırmak için kurgulanmış, Türkiye'nin en büyük akademik ödül töreni. İlim Yayma Ödülleri'nden maksadımız bir yandan Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin arttırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken, diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlere de özendirilmesini sağlamaktır. Üç dalda iki yılda bir ödül takdimi gerçekleştiriyoruz. Büyük ödül, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü ve Sosyal Bilimler Ödülü. Bugüne kadarki 2 ödülümüzde toplam 6 ödül sahibimiz ödüllerini aldılar. Bu sene İlim Yayma Vakfımızın 50'nci yılı münasebetiyle 50.Yıl Özel Ödülü olarak da bir dördüncü ödülün takdimini gerçekleştireceğiz. Sizlerden, basın mensuplarımızdan arzumuz bu ödülün özellikle akademik dünyada ve gençlerimizde tanınmasına katkı sağlamanız. Böylelikle başvuru temelli bir ödül süreci, başvuru ve aday gösterilme temelli bir ödül süreci işletildiği için, ödülün başarısı aynı zamanda başvuruların zenginliğine ve çokluğuna bağlı. Bu yüzden işte geçtiğimiz ödül döneminde yaklaşık bin civarı başvuru içerisinden 3 tane ödülü vermiştik. Bu başvuruların sayısı niteliği ne kadar artarsa ödül alanların da daha isabetli ödül sahipleri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİLİM İNSANLARININ ARTIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Bir basın mensubunun Nobel Ödülleri ve ödül miktarı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Herhalde 10-15 yıl içerisinde Nobel'i de yakalayabileceğimizi düşünebiliriz. Şu anki trendle. Bu da fena değil. Çünkü, Nobel geldiği yere 100 yılda gelmiş. Biz miktar olarak bir 20 yılda yakalarsak, fena sayılmaz" dedi. İlim Yayma Vakfı'nın etkinliğe özel olarak hazırladığı tanıtım metninde ise, "İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının ve toplumsal refahının sağlanmasında yerli ve milli imkanların yaygınlaştırılmasını, evrensel nitelikte bilgi üretimini, bunların kıymetlendirilmesini ve topluma kazandırılmasını teşvik maksadıyla bilimsel çalışmaları öne çıkarmayı ve bilim insanlarını taltif etmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizin bilimde öncü olması ve kadim medeniyetimizin birikimlerinden ilham alan çalışmaların ve bilim insanlarının artırılması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verdi.

DHA

