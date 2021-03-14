HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

14.03.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

2016'da İstanbul Etiler'de düzenlenen silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden VGB Holding patronu Veysel Kadayıfçıoğlu'nun kardeşi Bilal Kadayıfçıoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Holding patronu Bilal Kadayıfçıoğlui bir süre önce oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Aslen Diyarbakır'lı olan Bilal Kadayıfçıoğlu, turizm ve otelcilik, deniz işletmeciliği gibi konularda yatırım yapan bir armatördür.

DiyarbekirSpor'u da satın alan Bilal Kadayıfçıoğlu, aynı zamanda spor dünyasına da yatırım yapmıştır.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Bilka isimli bir denizcilik firması bulunmaktadır. Bilka Denizcilik, 1996 senesinden beri denizcilik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Aynı zamanda Garanti Denizcilik isimli bir firması da bulunan Bilal Kadayıfçıoğlu, BİLPET adıyla petrol ürünleri ve akaryakıt depolama faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da karıştığı kaza, 14 Mart 2021 tarihinde sabah 09.00 sularında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleşti. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araç ile Murat Yorulmaz'ın kullandığı araç kaza yaptı. Kaza sonucu Murat Yorulmaz ve Buğra Yorulmaz yola savruldu ve Murat Yorulmaz'ın oğlu Buğra Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Metin Kadayıfçıoğlu ve araçtaki diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli olduPilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Hülya Avşar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi: Yarın öğleden sonra başlayacak

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu

Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Boğaz manzaralı lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Boğaz manzaralı lüks otele baskın! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.