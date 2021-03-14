Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Holding patronu Bilal Kadayıfçıoğlui bir süre önce oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Aslen Diyarbakır'lı olan Bilal Kadayıfçıoğlu, turizm ve otelcilik, deniz işletmeciliği gibi konularda yatırım yapan bir armatördür.

DiyarbekirSpor'u da satın alan Bilal Kadayıfçıoğlu, aynı zamanda spor dünyasına da yatırım yapmıştır.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Bilka isimli bir denizcilik firması bulunmaktadır. Bilka Denizcilik, 1996 senesinden beri denizcilik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Aynı zamanda Garanti Denizcilik isimli bir firması da bulunan Bilal Kadayıfçıoğlu, BİLPET adıyla petrol ürünleri ve akaryakıt depolama faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da karıştığı kaza, 14 Mart 2021 tarihinde sabah 09.00 sularında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleşti. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araç ile Murat Yorulmaz'ın kullandığı araç kaza yaptı. Kaza sonucu Murat Yorulmaz ve Buğra Yorulmaz yola savruldu ve Murat Yorulmaz'ın oğlu Buğra Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Metin Kadayıfçıoğlu ve araçtaki diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

