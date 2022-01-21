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Bildiğiniz tüm yanlışların doğrusunu öğrenmeye hazır olun! Yanlış bilinen güzellik ve bakım uygulamaları sizlerle...

21.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz güzelliğe ulaşmak ve daha iyi hissetmek için bazen kozmetik ürünlerden yardım alınıyor bazense doğanın mucizesine sığınılıyor. Ancak farkında olmadan uzak durmanız gerekenleri de bakım rutininize ekleyebiliyorsunuz. En bilinen yanlış güzellik uygulamalarını sizler için derledik. Aralarında sizin de yanlış yaptıklarınız var mı bir bakın deriz!

Bildiğiniz tüm yanlışların doğrusunu öğrenmeye hazır olun! Yanlış bilinen güzellik ve bakım uygulamaları sizlerle...

Güzel görünmeyi herkes ister. Ancak güzellik uğruna cildinize ve saçlarınıza zarar vermemeniz gerekiyor. Peki, nerelerde yanlış yapıyor olabilirsiniz? Güzellik konusunda yapılan yaygın hataları öğrenmeye hazır olun. İşte cilt ve saç bakımında uzak durulması gerekenler...

SAÇLARI DİPTEN UCA TARAMAK

Saçları köklerden uçlara doğru taramak yanlış bir alışkanlık. Bu yöntem, saçların şeklini bozup onlara zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Saçlarınıza mutlaka nazik davranmanız gerek. Önce saçlarınızın uç ve boy kısımlarını tarayın. Uçların karışıklığını aldıktan sonra yavaş yavaş yukarı çıkın ve taramaya devam edin. Eğer yumak halindeki saçları çözemiyorsanız parmaklarınızdan yardım alın. Böylece daha az saç kaybı yaşarsınız.

TÜM YÜZE PUDRA SÜRMEK

Yüzünüzün her yerine pudra sürmek hoş bir görünüm sağlamaz. Aksine makyajınızın kalıp gibi durmasına sebep olur. Yapmanız gereken şey yüzünüze makyaj bazı, fondöten ve kapatıcı uyguladıktan sonra pudrayı belli bölgelere sürmek. Örneğin yağlı bir cilde sahipseniz yalnızca T bölgenizi sabitlemeniz yeterli. Böylece fondötenin belli bir yerde toplanmasını ve yüzünüzde pütürlü bir görünüm oluşmasını engelleyebilirsiniz.

CİLT LEKELERİ İÇİN LİMON KULLANMAK

Doğal bir antioksidan olan limon elbette birçok cilt problemine iyi geliyor. Ancak bu mucizevi meyveyi doğrudan cildinize sürmek başınıza daha büyük dertler açabilir. Cilt lekelerinden, sivilcelerden ve renk eşitsizliklerinden kurtulmak için limon kullanmak önerilse de dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü limonun pH derecesi ile cildinizin pH derecesi aynı değil. Bu da cildinizi tahriş edebilir, güneş yanığı riskini artırabilir ve gözeneklerinizi genişletebilir.

CİLDE DOĞRUDAN BUZ UYGULAMAK

Pürüzsüz ve sağlıkla ışıldayan bir cilde sahip olmak için birçok formül deneniyor. Bu uygulamalardan bazıları kısa vadede işe yarasa da ilerleyen zamanlarda canınızı sıkabiliyor. Buzun sivilceleri azalttığı ve cildi sıkılaştırdığı, kırık ya da çıkık gibi durumlarda iyileşmeyi hızlandırdığı söylense de buzu cildinize doğrudan temas ettirmemelisiniz. Çünkü buz parçaları sıcak cildinizle temas ettiğinde kızarıklık ve kılcal damar çatlaklarına sebep olabilir. Bu sebeple buzu direkt olarak değil tül veya beze sararak kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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