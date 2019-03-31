Bilecik 15 yılın ardından CHP dedi

Bilecik’te kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Semih Şahin en yakın rakibi AK Parti’den mevcut belediye olan Nihat Can’a 2 bin 600 oy fark atarak kazandı.

31 Mart mahalli idareler seçiminde 3 dönemdir AK Parti’den belediye başkanı çıkaran Bilecik, 15 yılın ardından yeniden CHP dedi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı Semih Şahin 15 bin 739, AK Parti adayı Nihat Can 13 bin 113 oy aldı.

Şahin’in öz geçmişi

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu’nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji’nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

