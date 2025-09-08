KADIN

Bilecik’te 1.500 kadınla ilk ‘şalvar gecesi’: Geleneksel kültür coşkuyla yaşatıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, kadınların kültürel mirasa sahip çıktığı renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlk kez düzenlenen ‘şalvar gecesi’, Yenimahalle Konağı Kır Düğün Salonu’nda bin 500 kadının katılımıyla gerçekleşti. Her yaştan kadının rengarenk, el emeğiyle hazırlanmış şalvarlarıyla katıldığı gece; halaylar, oyunlar ve doyasıya eğlenceyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Yenimahalle Konağı Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin dört bir yanından bin 500 kadın geleneksel kıyafetleriyle bir araya geldi.

KÜLTÜREL BİR MİRASI YAŞATTI

Geceye katılan her yaştan kadın, rengarenk ve el emeğiyle süslenmiş şalvarlarını giyerek hem kültürel bir mirası yaşattı hem de doyasıya eğlendi. Müzikler eşliğinde gönüllerince halay çeken, oyunlar oynayan kadınların coşkusu geceye damgasını vurdu.

GELENEKLER YENİDEN CANLANIYOR

Pazaryeri’nde ilk kez organize edilen şalvar gecesi, kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirirken aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerin de yeniden hatırlanmasına vesile oldu.

Program açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Birbirinden kıymetli sanatçı arkadaşlarımızı sizler için İstanbul’dan aldık getirdik bu akşam dedik ki şalvar gecesi yapalım. Gerçekten bir kadın dayanışması yaptık Pazaryeri'nde, 2019 yılından beri Pazaryeri’ne hizmet üstüne hizmet getirdik. Böyle güzel zamanlar geçirebilmek için hoş güzel muhabbetler yapabilmek için güzel düğünler, etkinlikler, cemiyetler yapabilmek için böyle kır düğün salonuna ihtiyacımız vardı. İnşallah rabbim sağlıklı günlerde, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Biz de hem açılış gibi yapalım hem kadınlarla bir eğlence olsun istedik şalvar gecesi adı altında kadınlarımızla birlik beraberlik içinde olalım istedik. Biliyoruz ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadın kadının kurdu değil hani diyorlar ya bazen, 'kadın kadının kurdudur' diye hayır efendim kadın kadının yurdudur efendim yurdu. İnşallah yeni etkinliklerde buluşmak üzere" diye konuştu.

"BU SENE 1’İNCİSİNİ COŞKUYLA KUTLADIK"

Programın sonunda ise Başkan Tekin, "Bu akşam şalvar gecesini sona erdirdik. Artık o kadar eğlendi ki hanımlar sanırım geleneksel şalvar gecesi adı altında kutlamalar yapacağız. Bu sene 1’incisini coşkuyla kutladık. İnşallah önümüzdeki yıl yine bu alanları dolu dolu doldururuz hanımlarımızla birlikte. Hanımlarımız gerçekten çok eğlendi. İnşallah birlik ve beraberlik içinde yapacağımız nice güzel günlere diyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryeri’nde kadınların birlik ve beraberlik içinde geçirdiği bu özel gece, ilçede uzun süre konuşulacak kültürel bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

