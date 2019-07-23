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Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 03:16 | Son Güncelleme

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, olay Atatürk Bulvarı 6 Eylül Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ç., Halil İbrahim Ç. ve Ali T. bıçakla yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali T. ameliyata alınırken, diğer yaralılarda hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Silahlı kavga

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