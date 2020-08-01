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Bilecik'te gölette boğulan anne ve kızı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Bilecik'te gölette düşerek boğulan Cevahir Gül Solmaz (14) ile annesi Dursun Solmaz'ın (35) cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Bilecik'te gölette boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Eskişehir'de oturan Muhammed Solmaz, önceki gün eşi Dursun ve 2'si kız, 4 çocuğu ile birlikte otomobille 45 kilometre mesafedeki Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Tarpak köyünde bulunan göletin kenarına gitti. Burada mangal yakan aile, gölet kenarında bir süre eğlendi. Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında oynarken bir anda suya düştü. Durumu fark eden Dursun Solmaz, kızlarını kurtarmak için suya atladı. Baba Muhammed Solmaz da suya girdi. Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, eşi Dursun Solmaz ve Cevahir Gül Solmaz gölette kayboldu. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su yüzeyine çıktığında AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Cevahir Gül Solmaz'ı ise Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler bulup çıkardı.

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Yapılan incelemenin ardından Dursun Solmaz ve kızı Cevahir Gül'ün cenazeleri aileye teslim edildi. Anne ve kızının cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çarşı Camii'nde sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Dursun Solmaz ve kızı Cevahir Gül Solmaz, yan yana toprağa verildi.

DHA

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