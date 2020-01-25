Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle Yeşil Camii önünde hizmet veren kapalı duraktaki ısıtıcıya zarar veren şehir magandalarının kimliği ise kapalı duraklarda bulunan 24 saat ve kesintisiz olarak kayıt alan kamera görüntülerinden tespit edildi.

Görüntülerde şehir magandalarının ısıtıcının koruyucu kutusunu, ısıtıcının kablolarını sökmeleri ve ısıtıcıyı çalışamaz hale getirmeleri yer alıyor. Olayın hemen ardından belediye ekipleri ısıtıcıdaki sorunu gidererek montajını tamamladı ve vatandaşların kullanımına sundu. Polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

