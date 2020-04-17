Bilecik'te kahreden olay! Koronavirüse yakalanınca intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde çocukları ile birlikte yaşayan Kırgızistan uyruklu Kazım Aliyev (66) isimli vatandaşın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AHIRIN TAVANINA ASILI OLARAK BULUNDU

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Aliyev, aynı günün akşamında bunalıma girerek intihar etti. Aliyev’in cansız bedeni, sabah oğlu tarafından ahırın tavanına asılı olarak bulundu. Durumun İlçe Janadarma Komutanlığı ekiplerine haber verilmesinin ardından ekipler olay yerine intikal etti.

OTOPSİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Aliyev’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İstanbul’a gönderildi.

BUNALIMA GİRDİ

Aliyev’in tedavisinin ardından 14 gün karantinada kalmak için evine gönderildiği ancak kendisinin virüsü çocuklarına buluşturmaktan korktuğu ve bu nedenle bunalıma girerek canıma kıymış olabileceği iddia edildi.

