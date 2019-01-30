Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen 2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şentürk, Karayolları 14 Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım’a, "Bilecik-Yenişehir yolu artık bitsin" dedi.

İlçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldığı toplantıda Karayolları 14 Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım; yapımı yılan hikayesine dönen Bilecik ile Bursa’nın Yenişehir ilçesi arasındaki karayolu hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde Bursa ve Bilecik illerinin tamamıyla Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinin büyük bir kısmı Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Sakarya illerinin de bir bölümü yer aldığını belirtti. Yol ağlarının içerisinde 79 kilometre otoyol, 2 bin 170 kilometre devlet yolu, 2 bin 465 kilometre il yolu olmak üzere toplam yol ağı uzunluğumuz 4 bin 721 kilometre olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

"Bunun da bin 565 kilometresi bölünmüş yoldur. Yüzde 33’üne denk gelmektedir. Bilecik ilindeki yol ağımıza bakarsak toplam 211 kilometre devlet yolumuz, 246 kilometre il yolumuz olmak üzere yol ağı uzunluğumuz Bilecik ilinde 457 kilometredir. Bunun da 153 kilometresi bölünmüş yoldur. Toplam yol ağımızın yüzde 72’si sıcak kaplamadır. 2018 yılında Bilecik ilinde 7 tane ihaleli işte çalışmamız oldu. Bunların proje bedelleri 221 milyon 203 bin TL. Bugüne kadar yapılan toplam harcama ise 84 milyon 900 bin olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında sene başında ödediğimiz 10 milyon iken, yıl içerisinde sağlanan 49 milyon 639 bin ek ödenekle 59 milyon 639 bin TL bir harcamamız gerçekleşmiştir. 2018 yılında devam eden işlerimize bakacak olursak Yenişehir- Bilecik yolumuz toplam boyu 48,6 kilometre olan yolumuzun 29,9 kilometresi Bursa il sınırlarında 18,7 kilometresi ise Bilecik il sınırları içerisinde kalmaktadır. Bugüne kadar toplam önceki hali hazırda devam eden ihaleler kapsamında 22,5 kilometre bölünmüş yolumuz tamamlanmıştır. Bilecik-Yenişehir yolu çalışmalar 2019 yılında da devam edecektir. 2018 yılı harcamamız 18 milyon 347 bin TL’dir" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Karayolları 14 Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım’a bu yolun bir an bitmesi gerektiğini belirterek, "Sizden bu yolun tamamlanması istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bilecik’te hikaye varmış öyle diyorlar. Bilecikli gençler kendi aralarında bitmeyen sevdaları için ’Bilecik-Yenişehir yolu gibi olsun’ diyorlarmış. Başka bir ideal koyalım. Yani son nefese kadar sevdaları sürsün ama bizim bu tür işlerimizi de inşallah hızlıca bitirelim” dedi.



