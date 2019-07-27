Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesinin acı günü

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi ferdi Birol Çınar’ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastane vefat etti.

3 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden ve son günlerde Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 2 çocuk annesi Gülden Çınar’ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Dedeoğlu Cami’inde kılınacak cenaze namazına müteakiben şehir mezarlığına defnedilecek.

