HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te 2 kişiyi silahla yaralanan zanlı tutuklandı

Bilecik’te 2 kişiyi silahla yaralanan zanlı tutuklandı

02.12.2020 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Vezirhan beldesinde geçtiğimiz hafta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.Bilecik’in Vezirhan beldesinde geçtiğimiz hafta 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Ö.E.

Bilecik’in Vezirhan beldesinde geçtiğimiz hafta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Bilecik’in Vezirhan beldesinde geçtiğimiz hafta 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Ö.E. ile Z.E.’yi silahla yaralayan zanlı İ.B., olaydan sonra kaçmıştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonuncunda İ.B., saklandığı yerden yakalanıp Vezirhan Jandarma Karakoluna getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Bakan Akar'a manevi tazminat ödeyecekBakan Akar'a manevi tazminat ödeyecek
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

En Çok Okunan Haberler

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Bakan Akar'a manevi tazminat ödeyecek

Koronavirüs velayetinde mahkeme kararından döndü

Koronavirüs velayetinde mahkemeden flaş karar

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.