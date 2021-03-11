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Bilecik’te 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

11.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik’te bir ticari taksi içinde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince yapılan trafik kontrolleri esnasından durudurulan bir ticari taksi içinde bulunan 2 kişiden şüphelendiler.

Bilecik’te bir ticari taksi içinde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince yapılan trafik kontrolleri esnasından durudurulan bir ticari taksi içinde bulunan 2 kişiden şüphelendiler. Araç içinde yolcu olarak bulunan G.E. ve R.B. şahısları üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır 0,48 gram metamfetamin, 3,35 gram bonzai ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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