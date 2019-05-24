Bilecik'te acemi erler yemin etti

BİLECİK (AA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan 1999/2 tertip 1920 er törenle yemin etti.

Komutanlık yerleşkesinde yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla başlayan törende, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan erler ile geçmişte askerliğini burada yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenlere hediyeleri verildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, acemi erlerin yemin etmesiyle devam eden törende yaptığı konuşmada, askerlerin içtiği andın vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamına geldiğini, dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin ifadesi olduğunu söyledi.

"Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." prensibine sadık birer asker olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini belirten Çitil, şöyle konuştu:

"Askerlik eğitimini, hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı bir savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığında yapmış olmanızdan gurur duyduğunuzdan eminim. Artık siz de jandarma teşkilatının birer ferdisiniz. Kanun ve nizam ile hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek, bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir."

Törenin sonunda, Kastamonu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tatbikat timi ile motorize ekibince gösteri sunuldu.

Tatbikat timi gösterinin ardından Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e Türk bayrağı takdim etti.

